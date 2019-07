Boruto, Naruto Next Generations: in Giappone è stato allestito un treno a tema!

Poco fa è stata svelata la sinossi dell'episodio 117 di Boruto: Naruto Next Generations. La serie, seguito della famosa saga dedicata al ninja Naruto Uzumaki, sta letteralmente spopolando in Giappone. A tal proposito, nella giornata odierna è stato allestito un treno a tema ninja, raffigurante molti volti noti della saga.

Il bellissimo treno, che potete osservare in calce all'articolo, copre la tratta Fujikyu Highland-Lago Kawaguchi, nei pressi del Monte Fuji in Giappone. Il modello è ancora in fase di rodaggio, dunque può percorrere solamente tratte brevi.

I personaggi raffigurati sui vagoni sono protagonisti di entrambe le serie scritte da Masashi Kishimoto: sulla prima carrozza potete notare Boruto con Sarada Uchiha e Mitsuki, mentre dalla seconda in poi compaiono Sasuke, Kakashi, Sakura ed altri personaggi rilevanti di Naruto: Shippuden.

Negli ultimi tempi la popolarità dell'anime è tornata a crescere, grazie soprattutto al divertente evento del Raid all'Area 51. Casomai vi foste persi la notizia, l'aeronautica militare americana sta addirittura tenendo dei corsi di difesa contro i Naruto Runners.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere anche in Italia degli allestimenti simili? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto.