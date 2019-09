Boruto: Naruto Next Generations: il giovane Naruto e Boruto insieme nella prossima saga!

L'ultima saga concentrata su Shukaku sta per raggiungere la sua naturale conclusione, con ancora pochi episodi prima del nuovo arco narrativo riservato dallo studio Pierrot per l'anime spin-off del capolavoro di Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia, trapelano le prime informazioni sui prossimi episodi.

Quella che sembrava essere una semplice locandina promozionale per il 20° Anniversario di Naruto, a conti fatti, nascondeva qualcosa di ben più grande. Pare, infatti, che lo studio di animazione dietro la produzione del franchise abbia intenzione di cominciare una saga del tutto inedita e particolare, un arco narrativo per festeggiare il traguardo dell'iconico titolo di Kishimoto-sensei.

In particolare, i prossimi episodi saranno incentrati su una nuova avventura tra Boruto e il giovane Naruto insieme, anche se non è assolutamente chiaro il modo in cui avvenga il loro contatto. Il nuovo arco inizierà durante il mese di ottobre, e per l'occasione miwa si occuperà del brano della nuova opening. La band rock Longman, invece, si occuperà del brano di chiusura con la canzone "Wish On". Inoltre, di non minore importanza, la saga in questione andrà avanti per ben due cour narrativi, per oltre 20 episodi, e di conseguenza fino a marzo 2020.

Una notizia incredibile, a fronte di una nuova saga che potrebbe essere geniale quanto assurda. Staremo a vedere cosa studio Pierrot ci riserverà per festeggiare il 20° Anniversario del franchise. Ma prima di questo, fermiamoci a recuperare gli spoiler dell'episodio 126 di Boruto: Naruto Next Generations.

E voi, invece, cosa ne pensate della notizia in questione? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina!