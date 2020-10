Boruto: Naruto Next Generations, guardate la nuova ending dell'anime

Boruto: Naruto Next Generations si sta avvicinando sempre più alla conclusione di questo arco, dove Boruto e il resto del Team 7 stanno cercando di capire come sconfiggere i membri dell'organizzazione Kara e la opening al momento ci ha fatto capire che ci saranno molte altre battaglie da affrontare.

Le ending di solito sono completamente diverse dallo opening, sia nella musica che nelle visual, e spesso sono anche scollegate da ciò che accade nella serie. Questa diversità permette al team di sperimentare molto di più, e questo si vede chiaramente nella nuova ending di Boruto: Naruto Next Generations che abbiamo visto e ascoltato per la prima volta nell'episodio 168.

La nuova ending si intitola "Central" ed è cantata da Ami Sakaguchi, ed è stata condivisa su Twitter dall'account di Viz Media.

Boruto: Naruto Next Generations in questo momento sta preparando Boruto e Sarada ad affrontare lo scontro contro l'organizzazione Kara, e si stanno allenando ancora dopo essere stati sconfitti da Deepa. Sarada ha chiesto aiuto a suo padre per imparare il Chidori e far diventare più forte il suo Sharingan, Boruto invece ha chiesto aiuto a Kakashi per capire meglio il funzionamento del Rasengan e nella speranza di poterlo rendere più forte.

I due dovranno diventare molto più forti per riuscire a sconfiggere Deepa e non solo, anche gli altri membri dell'organizzazione Kara li attendono. Qua vi lasciamo due parole su come è andato l'allenamento di Sarada per lo Sharingan. Per quanto riguarda Boruto invece, tale padre tale figlio: Boruto impara una nuova devastante forma di Rasengan

Avete ascoltato la nuova ending? Qual è la vostra ending o opening preferita? Siamo curiosissimi di saperlo!