Boruto: Naruto Next Generations: Himawari rivela le sue capacità

Sta per terminare l'arco relativo a Shukaku e Urashiki Otsutsuki, durante il quale abbiamo visto il tentativo di Boruto di raggiungere Sasuke. Il piano di farsi allenare è però deragliato, dando vita a una storia che poteva avere conseguenze letali in Boruto: Naruto Next Generations. Lo scorso episodio pubblicato si concentra però su Himawari.

Nell'episodio 126 di Boruto: Naruto Next Generations, Shukaku accompagna la famiglia Uzumaki in una gita. Essendo ancora rinchiuso nella giara per la cerimonia del tè, il piccolo Shukaku stringe amicizia con la piccola Himawari. Tuttavia il cercoterio sta cercando un modo per rivalersi della sua sconfitta contro Urashiki e mettere in imbarazzo Kurama. Dopo aver saputo che la piccola era già riuscita ad attivare il Byakugan, mettendo KO sia Naruto che Kurama, Shukaku decide di farglielo riutilizzare per farlo accadere di nuovo.

Himawari non ricorda quell'episodio, ma quando Shukaku viene messo in pericolo quando il suo contenitore viene scambiato per un rifiuto e portato al compattatore, si lancia in suo aiuto attivando nuovamente il Byakugan. Essendo cresciuta rispetto all'ultima volta, naturalmente è più potente e riesce quindi a ritrovare Shukaku utilizzando anche il Juken.

Boruto: Naruto Next Generations riporterà un personaggio amato con il prossimo episodio, in arrivo domenica 6 ottobre.