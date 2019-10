Boruto: Naruto Next Generations, l'Hokage scopre i piani di Jigen

Da quando è stato trasferito su V-Jump, Boruto: Naruto Next Generations è entrato in una fase con tanta azione e un cambio di rotta nella storia importante. Jigen, il malefico capo dell'organizzazione Kara, ha infatti iniziato a muovere i suoi passi verso il suo piano, mentre Naruto gli si è opposto per impedirgli di prendere Kawaki.

Lo scontro susseguitosi nei capitoli 37 e 38 di Boruto: Naruto Next Generations ha però avuto esiti nefasti per i protagonisti: Sasuke è riuscito a scappare a malapena, con ferite gravi, mentre Naruto è stato sigillato all'interno della dimensione dell'antagonista. Prima che questo accadesse, però, tra la fuga di Sasuke e il sigillo di Naruto, l'Hokage cerca di capire lo scopo di Jigen.

Mentre Kurama suggerisce fortemente a Naruto di non infastidire Jigen, l'antagonista rivela di non avere interesse verso l'Hokage, ma che il suo bersaglio è Boruto, dato che il ragazzo ha ricevuto il potere del karma. Il sigillo misterioso sembra essere quindi un legame con il clan Otsutsuki e magari indicare chi è in grado di poter fare da contenitore alle anime di questo clan. Infatti, dopo la chiusura del coperchio, Jigen si accascia e rivela di essere solo il contenitore di Isshiki Otsutsuki e che Kawaki sarà il prossimo.

I protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations devono affrontare ora un destino oscuro, essendo stati privati dei due ninja più forti almeno temporaneamente. Cosa ci sarà nel capitolo del prossimo mese?