Boruto: Naruto Next Generations, Ikemoto e Kodachi parlano del futuro del manga

Durante una delle tante conferenze che si stanno tenendo al Jump Festa di questo 2018 a Tokyo, in particolare merita l'attenzione, in quanto l'editor Ukyo Kodachi ha voluto entrare nel merito del futuro del manga di Boruto: Naruto Next Generations.

Grazie all'utente Twitter OrganicDinosaur ‏(@OrganicDinosaur) abbiamo modo di ricevere e seguire gli ultimi aggiornamenti relativi all'annuale convention su anime e manga, in particolare sul manga di Boruto. In calce all'articolo potete visionare le foto e i comment rilasciati da parte di Kodachi e Ikemoto.

"Tutti quanti, sarò sempre molto grato e riconoscente a tutti voi!" ha iniziato Kodachi, l'editor dell'opera "Grazie a tutti, la serie di Boruto ha ottenuto un'incredibile popolarità in tutto il mondo. Sono felice di scoprire ciò. Un grazie, non solo a tutti voi, ma anche a Kishimoto-sensei e Ikemoto-sensei..."

L'autore ha voluto ringraziare di cuore tutte le persone che hanno collaborato e che collaborano tutt'ora alla creazione del manga e soprattutto al supporto fornito da Kishimoto e Ikemoto. Kodachi ha continuato rivolgendosi questa volta al pubblico, alle persone riunite e a tutti gli appassionati che seguono questa incredibile serie. Il maestro ha voluto porgere i suoi più sentiti ringraziamenti dopo aver visto il successo che Boruto ha raggiunto in tutti questi anni.

"Per quanto riguarda la serie di Boruto da ora in poi, sulla base delle incredibili idee che ho ricevuto da Kishimoto, continueremo ad procedere in avanti, seguendo una più sorprendente e incredibile direzione." dalle parole dell'editor possiamo sperare su un futuro sempre più incredibile per il giovane figlio dell'Hokage. "Wahhhh, è interessante! Ho esclamato balzando dalla mia sedia!" l'entusiasmo dimostrato da Kodachi di fronte alle opzioni riguardanti la trama è un buon segno.

Non da meno è stato Ikemoto, intervenuto al fianco di Kodachi durante la conferenza, ovviamente rimanendo in tema sul discorso introdotto dall'editor e mantenendo alto l'interesse del pubblico. "Bene, parlerò da qui in poi tratterò della serie di Boruto. D'ora in poi, il manga ruoterà attorno a Boruto e al misterioso ragazzo, Iwaki e allo scontro tra i due. Queste diventeranno sempre più intense." ha garantito emozionato il sensei, promettendo di inserire anche nuovi incredibili ninjuts e strumenti scientifici ninja. Lo scopo? Sorprendere sempre più il pubblico di fronte ai futuri sviluppi della trama.

"Descriverò le lotte fino alla fine come non ho fatto in passato, quindi, per favore, continuate a seguirci." ha concluso Ikemoto ringraziando il pubblico. Secondo quanto promesso, le novità per il nuovo anno non mancheranno e non smetterà la collaborazione con i membri dello staff dell'anime e come ha concluso Kodachi "Faremo del nostro meglio anche nel 2019!". Non vediamo l'ora di scoprire cosa accadrà a Boruto e ai suoi compagni.