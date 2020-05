Boruto: Naruto Next Generations: un'illustrazione immagina Sarada e Boruto da adulti

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations sta riscuotendo mese dopo mese un successo sempre maggiore, complice alcune scelte narrative negli ultimi capitoli davvero sorprendenti. L'opera, infatti, sta godendo di numerosi colpi di scena, alcuni dei quali che stanno aprendo le porte a clamorose teorie.

Ma oltre alle ipotesi che si stanno susseguendo senza sosta, è innegabile che i giovani ninja del neo team 7 stiano crescendo poco a poco, merito anche di alcune pericolose esperienze che hanno affrontato con caparbietà e coraggio. Ad ogni uscita, inoltre, il mistero dello scontro tra Kawaki e Boruto -che corona l'inizio del manga- si avvicina alla sua definitiva risoluzione.

Recentemente, un artista, un certo floyfromhell, ha condiviso sulla community di Reddit un'interessante illustrazione che ritrae Boruto e Sarada a seguito di un time-skip. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, immagina dunque i due ninja decisamente più maturi e nelle vesti di adulti. In particolare, gli appassionati hanno apprezzato il design affascinante e carismatico della figlia di Sasuke.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'aspetto di Sarada e di Boruto cresciuti, vi piacciono? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina. Ma a proposito dell'opera, avete dato un occhiata all'ultima dichiarazione di Ukyo Kodachi, sceneggiatore dell'omonimo manga, in merito alla formazione dei plotoni ninja?