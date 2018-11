Boruto: Naruto Next Generations, immagini in anteprima dell'episodio 83

Come di consueto, poco prima della messa in onda della puntata, visionabile in simulcast su Crunchyroll, sono apparse su alcune pagine Twitter le immagini di quel che accadrà nell'episodio 83 di Boruto: Naruto Next Generations.

Grazie all'utente Twitter Boruto Explorer (@BorutoExplorer), abbiamo modo di vedere, anche se in minima parte su cosa verterà la nuova puntata, intitolata "La Giustizia di Onoki“, che andrà in onda oggi, 25 novembre 2018.

Abbiamo lasciato Boruto e i suoi compagni faccia a faccia con il tradimento. Dopo un breve incontro avuto con l'ex Tsuchikage, Onoki, i giovani eroi del Villaggio della Foglia sono costretti a dover fare i conti con qualcosa di inaspettato. A quanto sembra infatti l'anziano ninja sembra rifiutarsi di concedere il suo aiuto per salvare Mitsuki.

Le ragioni all'inizio misteriose, vengono rivelate in seguito ad un'attacco a sorpresa da parte degli Akuta guidati da un giovane uomo che si rivelerà essere il figlio del vecchio Tsuchikage. È probabile che il rapimento di Kurotsuchi sia avvenuto per mano di costui e sicuramente avremo modo di andare a fondo della situazione proprio in questo episodio, come rivelato da uno delle immagini visibili al fondo dell'articolo.

Avremo quindi modo di capire qual'è il legame dell'uomo apparso nell'ultima puntata e il suo ruolo in tutta la vicenda, così come il motivo del tradimento di Onoki. Ma non è tutto, scopriremo che è accaduto a Mitsuki, ancora in compagnia di Sekiei e degli altri ninja del Villaggio della Roccia. A quanto sembra il gruppetto è diretto verso il loro covo.

Cosa accadrà una volta giunto a destinazione? Otterrà le risposte alle sue domande? Boruto e i suoi compagni riusciranno a liberare Kurotsuchi? Cosa pensate di queste puntate di Boruto: Naruto Next Generations? Certamente il futuro che attende i giovani ninja della Foglia non sarà di certo roseo e privo di ostacoli.