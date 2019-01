Boruto: Naruto Next Generations, immagini in anteprima dell'episodio 89

Oggi, 13 gennaio 2019, andrà in onda l'episodio 89 di Boruto: Naruto Next Generations sull'emittente televisiva TV Tokyo. La puntata, sottotitolata, sarà trasmessa in simulcast in Italia sulla piattaforma streaming di Crunchyroll. Andiamo quindi a vedere le anticipazioni visive del nuovo episodio.

Alle porte dell'uscita dell'episodio 89 infatti iniziano a trapelare le prime immagini sul web. Dal titolo “Un cuore incrollabile“, le vicende in Boruto: Naruto Next Generations si fanno sempre più incalzanti e la storia sembra essere giunta ad un punto critico.



Separati da Shikadai e gli altri compagni, Boruto e Sarada si sono dedicati alla ricerca di Mitsuki. L'ultimo episodio ha lasciato un pò tutti con il fiato sospeso, proprio all'inizio dello scontro tra i due componenti del Team 7 e Kirara.

La donna è apparsa improvvisamente davanti ai due giovani ninja della Foglia senza dare il tempo di preparare alcuna reazione. I due sembrano essere rimasti vittima del genjutsu di Kirara e cosa assai peggiore è che Sarada non ha il tempo di usare il suo Sharingan. Sono completamente caduti sotto il genjutsu di Kirara! Il suo punto di forza a quanto sembra sono le tecniche illusorie. Le immagini sono ancora poche, ma qualcosa sembra muoversi. L'ordine impartito dalla donna artificiale probabilmente non andrà a segno.

La puntata potrebbe riservarci delle sorprese; sicuramente Boruto e Sarada saranno al centro dell'attenzione, ma non dimentichiamoci di Mitsuki e del precedente Tsuchikage. Tra le immagini appare infatti il terzo membro del Team 7, in primo piano e con un'espressione triste. Cosa sarà successo? Scopriremo finalmente qualcosa di più? Onoki si renderà conto degli errori commessi nella realizzazione del suo progetto?

Pronti e carichi per questo nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations? Da qui in avanti ci aspettano grandi battaglie