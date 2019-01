Boruto: Naruto Next Generations, immagini spoiler e anticipazioni degli episodi 90 e 91

Come di consueto, la domenica è riservata a Boruto: Naruto Next Generations. Manca poco all'uscita dell'episodio 90 e sul web stanno cominciando ad apparire le prime immagini in anteprima e gli spoiler di quel che dovrebbe accadere.

Con l'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo scoperto molte cose, primo fra tutti le reali intenzioni di Mitsuki, in precedenza solo ipotizzate. Infatti poco prima che la puntata giungesse al termine il giovane ninja ha mostrato chiaramente il suo desiderio di combattere al fianco di Boruto e Sarada.

"Mitsuki e Sekiei", il titolo dell'episodio 90 fa già capire cosa dovremo aspettarci e se non fosse abbastanza le immagini (visibili in calce all'articolo) levano ogni dubbio in proposito. Quella che poteva essere una possibile "amicizia" tra il membro del Team 7 e l'uomo artificiale si è rivelato essere il frutto di un inganno. Per quanto gli spoiler siano pochi non è difficile immaginare che Sekiei, visibilmente sconvolto dal comportamento improvviso di Mitsuki, decida di attaccare quest'ultimo. Lo stato di confusione e irritazione di Sekiei, sicuramente influiranno sulle sorti di questo possibile incontro anche se apparentemente Mitsuki non sembra avere intenzione di attaccarlo. L'attacco diretto a Lord Kuu è sicuramente stato un brutto colpo per gli esseri artificiali, ma anche una sorpresa per Boruto. Dovremo aspettarci anche un contrattacco di Kirara, in precedenza sconfitta dall'astuzia e dalle abilità di Sarada.

Le anticipazioni non sono finite, in quanto possiamo già scoprire qualcosa in più dell'episodio 91, "La volontà di Onoki", che uscirà il 27 gennaio prossimo. Messo temporaneamente da parte per lasciare spazio a Sekiei e Mitsuki, Kuu appare nuovamente sul percorso di Boruto e dei suoi compagni. Egli farà la sua mossa, provando dapprima a provocarli con le sue parole sinistre, per poi attaccare Boruto. L'aiuto inaspettato da parte dell'ex Tsuchikage Onoki si rivelerà positivo per le sorti dello scontro. L'anziano, grazie al supporto di Sekki, nuova leva del Villaggio della Roccia, e riconsiderando la sua volontà e le decisioni passate, deciderà di mettere fine e fermare la furia inarrestabile di Kuu anche a costo della vita.

Siete tutti pronti e carichi? Ricordiamo che la puntata, sottotitolata, sarà trasmessa in simulcast in Italia sulla piattaforma streaming di Crunchyroll.