Boruto: Naruto Next Generations, in arrivo speciale di un'ora: programmazione di ottobre

In previsione del nuovo cambio di time slot sui circuiti televisivi giapponesi, Boruto: Naruto Next Generations darà vita a un episodio speciale di un'ora previsto il 20 settembre. Dopo di esso, l'anime si prenderà una breve pausa per poi tornare a ottobre: di seguito, dopo il salto, la programmazione completa tra titoli e trame.

La programmazione in questione abbraccia gli episodi 74, 75 e 76 dell'adattamento animato del manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi: di questi, i numero 74 e 75 saranno trasmessi uno dopo l'altro giovedì 20 settembre per lo speciale di un'ora, mentre il numero 76 arriverà il 7 ottobre (domenica) e inaugurerà il nuovo cambio di messa in onda.

EPISODI 74-75: SPECIALE DI UN'ORA (SENZA TITOLO)

Cercando indizi sull'ubicazione di Mitsuki, Boruto e Sarada decidono di recarsi presso la Caverna dei Draghi, la tana del grande Eremita Serpebianca con cui Orochimaru si è allenato in passato. Sfotunatamente, però, non sanno dov'è situata di preciso la grotta. Come se non bastasse, la Squadra 10 (capitanata da Moegi) intralcia il loro cammino per riportarli indietro a ogni costo. Boruto e Sarada riescono a seminarli, ma riusciranno a fronteggiare l'Eremita Serpebianca?

EPISODIO 76: Incorrere nell'ira del proprio superiore

L'Eremita Serpebianca ordina a Boruto e Sarada di recuperare il "Gekirin" da un serpente di nome Garaga. Quest'ultimo si presenta ai ragazzi proprio mentre stanno esplorando la Caverna dei Dragi, sfruttando la sua stazza e la sua ferocia per metterli alle strette. Inanto, Moegi della Squadra 10 fa rapporto al Villaggio della Foglia. Stando alle sue parole, sembra la scomparsa di Mitsuki sia collegata a un individuo che ha trafugato informazioni top-secret.

