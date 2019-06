Boruto: Naruto Next Generations, quali sono le intenzioni di Kurama nel capitolo 35?

Il cambio di rivista di Boruto: Naruto Next Generations avverrà dal capitolo 36, pertanto il manga andrà ad affiancare Dragon Ball Super nelle uscite di V-Jump. Ma c'è ancora un capitolo che il duo formato da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto deve pubblicare su Weekly Shonen Jump, il 35, ed è arrivato proprio stanotte in tutto il mondo grazie a MangaPlus.

Il capitolo 34 di Boruto: Naruto Next Generations ci aveva lasciato con il ritorno di Kurama e il suo incontro con Kawaki. Nel capitolo 35 vediamo quindi il ragazzo alla scoperta del mondo dei Biju e della storia di Naruto. Proprio quest'ultima, raccontata da Kurama, fa capire al ragazzo di poter raggiungere ancora una vita normale.

Il giorno dopo, sotto gli sguardi di Sarada, Chocho, Sai e Shikamaru, Kawaki si allena nel controllo del chakra, riuscendo con successo a salire sugli alberi. Shikamaru e Sai sono preoccupati per Kawaki, ma naturalmente non hanno prove che stia tramando di tradire il villaggio. Inoltre, le informazioni che hanno trovato su Jigen e Kara potrebbero essere una trappola, tuttavia Sasuke sta già seguendo quella pista.

Proprio Sasuke ricompare, dopo aver attraversato un portale prodotto da una tecnica spaziotemporale, in un luogo sconosciuto, deserto e arido, con alcune pietre incise. Tre delle quattro presenti riportano al centro del luogo proiezioni di Kinshiki, Momoshiki e Kaguya Ootsutsuki, e ciò fa preoccupare Sasuke, in quanto non si è ancora visto il quarto degli Ootsutsuki presente sulla pietra. Dopo aver fatto apparire la proiezione del quarto, Sasuke nota che sotto la piattaforma c'è uno spazio, sotto il quale si nasconde un biju.

Dopo aver osservato per bene la bestia, Sasuke si nasconde a causa dell'apertura di un altro portale, che rivela l'arrivo di Jigen. Il nemico, sotto lo sguardo di Sasuke ancora nascosto lì, estrae parte del chakra del dieci code lì presente e si trasforma in una forma simile a quella che il ninja di Konoha aveva visto nella quarta proiezione. Jigen si prepara a fare una visita agli altri due portati di karma presenti a Konoha, ovvero Boruto e Kawaki.

Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations sarà il 36 e primo ad essere pubblicato su V-Jump, in arrivo per il 20 luglio.