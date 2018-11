Boruto: Naruto Next Generations, interessanti dettagli su Kawaki nel capitolo 29

Kawaki è una figura estremamente enigmatica e sta pian piano diventando un perno centrale della narrazione di Boruto: Naruto Next Generations. Il capitolo 29, uscito in questi giorni sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ci ha offerto nuovi spunti sul giovane.

In seguito all'allenamento tra Boruto e Naruto, che ha messo in chiaro le enormi potenzialità del sigillo Karma, Kawaki ha iniziato a ricordare una scena simile: l'addestramento col suo padre adottivo, Jigen, per imparare a controllarlo. Una scena praticamente speculare alla precedente, in cui la benevolenza del Settimo Hokage si contrappone alla crudeltà del leader dell'Organizzazione Kara.

Dopo questo flashback, la scena torna a casa Uzumaki e ci mostra un nuovo dialogo tra il nuovo rivale di Boruto e Naruto. In questo frangente, Kawaki rivela un importante retroscena su se stesso: egli non è uno shinobi, quindi non è in grado di utilizzare il chakra.

A questo punto, riuscirà il figlio di Jigen a manipolare totalmente il Karma e a sfruttarne tutte le potenzialità? Sarà proprio il Settimo Hokage, o piuttosto suo figlio Boruto, a insegnare a Kawaki l'utilizzo delle Arti Ninja?

Di sicuro lo scopriremo nei prossimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, opera che in Italia è edita da Planet Manga.