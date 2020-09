Boruto: Naruto Next Generations, Isshiki mette in pericolo la vita di un personaggio

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sta mettendo in scena uno dei combattimenti più intensi mai visti finora. Isshiki Otsutsuki si è rivelato allo scoperto e ha attaccato senza pietà Konoha. È la fine per Naruto, Sasuke e Boruto?

Solamente grazie all'intervento di Boruto, il Villaggio della Foglia è stato salvato dall'attacco di Isshiki. Con il suo potere, il giovane ninja ha portato il nemico in un'altra dimensione. Naruto e Sasuke, che in precedenza avevano già affrontato la forma minore di Isshiki, accompagnano Boruto, ma nonostante il vantaggio numerico, la situazione sembra disperata.

Nel capitolo 50 di Boruto: Naruto Next Generations, appare chiaro che Isshiki Otsutsuki possiede abilità di tutt'altro calibro rispetto al trio della Foglia. In breve, l'antagonista riesce ad abbattere Sasuke e a prendere in ostaggio Boruto. A quel punto, Naruto scatena tutto il suo potere per bloccare Isshiki, in modo tale da far riprendere il suo rivale di sempre e fronteggiare in coppia il nemico.

Combinando le loro abilità, Naruto e Sasuke trattengono la furia di Isshiki, che viene persino colpito in pieno da un Chidori. Ma Otsutsuki ribalta la situazione utilizzando un jutsu inedito, il Daikokuten, una tecnica che permette di lanciare oggetti immagazzinati in precedenza in una dimensione alternativa. I due ninja di Konoha vengono quasi schiacciati, e ancora sbilanciato, Sasuke viene disarmato. Quando il nemico sta per ucciderlo, Boruto si para davanti all'attacco.

Questa mossa, che potrebbe sembrare all'apparenza suicida, è in realtà un gesto tattico molto raffinato. In base agli scontri precedenti, Boruto ha capito che per qualche oscura ragione, il leader dell'Organizzazione Kara non riesce a ferirlo. Designato come ospite per l'eventuale risurrezione di Momoshiki Otsutsuki, Boruto sfrutta questo asso nella manica per salvare la vita al suo maestro. Ma la vita di Sasuke è ancora del tutto in bilico. Nel mentre, la serie animata di Boruto è ancora alle prese con Deepa.