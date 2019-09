Boruto: Naruto Next Generations, il Jougan fa il suo ritorno

Gran parte delle abilità innate, quelle tecniche ninja che possono essere tramandate solo direttamente da padre in figlio, sono già state introdotte nell'opera di Naruto. Byakugan, Sharingan e non solo hanno già fatto parlare di sé, ma ciò non vuol dire che in Boruto: Naruto Next Generations abbiano esaurito il loro ruolo.

Urashiki Otsutsuki minaccia Boruto, il quale insieme a Shinki e l'Ichibi deve trovare un modo per scappare dallo scontro e dirigersi al Villaggio della Foglia. Ma come fare? In Boruto: Naruto Next Generations episodio 125 ci sarà la risposta a questa domanda. L'anteprima posta sul finale della puntata 124 infatti mostra alcune delle scene della prossima settimana, e tra queste ce n'è una dove Boruto utilizza il Jougan.

Letteralmente "Occhio Puro", il Jougan è un'arte oculare propria esclusivamente di Boruto e dovuta al suo sangue Hyuga. Insieme a Shinki, il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations dovrà far buon uso di questa sua capacità e sconfiggere le potenzialità del Byakugan di Urashiki per poter portare Shukaku al Villaggio della Foglia. In calce potete visionare la clip di anteprima di Boruto: Naruto Next Generations 125.

Chissà se Boruto ha risvegliato questa sua capacità volontariamente oppure se si è espressa inconsciamente e, soprattutto, se sarà capace di utilizzarla a proprio vantaggio in vista di questo importante e letale scontro. L'episodio 125 arriverà domani 22 settembre e si intitolerà "Boruto e Shinki".