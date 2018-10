Boruto: Naruto Next Generations, un jounin potrebbe morire presto

A quanto pare assisteremo all'omicidio di un ninja nel prossimo episodio della serie animata Boruto: Naruto Next Generations, o almeno è quanto apprendiamo dalle anticipazioni ufficiali pubblicate di recente. Scopriamo insieme cosa ci aspetta nell'avventura che ha portato Boruto sulle traccie dell'amico scomparso Mitsuki.

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations è ancora all'interno dell'arco narrativo che segue il i Team 7 e 10 mentre cercano di capire cosa ne è stato del compagno di Boruto e Sarada, Mitsuki, dopo la sua misteriosa scomparsa dal Villaggio della Foglia. Sono spuntate in rete le prime anticipazione dell'episodio 78, previsto per la messa in onda per il 21 ottobre prossimo. Vediamo cosa ci aspetta:

"- Preview episodio 78 (21/10): alla ricerca di Mitsuki, che si dirige verso il Paese della Terra.

- Boruto e i suoi compagni hanno ricevuto la notizia che Mitsuki si sta dirigendo verso il Paese della Terra, scortato dai ninja del Villaggio della Roccia. Fiduciosi nell'innocenza di Mitsuki, i ninja si dirigono anch'essi al Paese della Terra!

- Su richiesta di Shikadai, Inojin e Chou-Chou tornano brevemente indietro, quando sono inaspettatamente costretti a scoprire il cadavere di un jounin che sembra essere stato ucciso da un nemico"

Sembra decisamente che assisteremo ad un omicidio cruento, e proprio mentre i due team si separano, cosa che non sappiamo davvero come potrà influire sulla ricerca del componente del Team 7. Che sia l'occasione buona per vedere la battaglia prefigurata dalla opening della serie? Tutto lascia pensare che le cose si metteranno molto male per i giovani ninja della Foglia, e dato che questo arco narrativo è una storia esclusiva dell'adattamento animato, non c'è modo di prevedere cosa potrebbe accadere, nemmeno per i fan del manga originale.

Ricordiamo che Boruto: Naruto Next Generations è un manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto con la supervisione di Masashi Kishimoto. L'opera è pubblicata in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump, con cadenza mensile da maggio 2016. Panini Comics ha acquisito i diritti per la pubblicazione dell'edizione italiana a partire da ottobre 2017. Un adattamento anime, prodotto da Pierrot, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone su TV Tokyo il 5 aprile 2017.