Boruto: Naruto Next Generations, Kakashi ha riutilizzato lo Sharingan?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è entrato in una nuova fase narrativa. Come è già capitato in passato per altre saghe, la storia narrata dell'anime è tratta da una light novel Konoha Shinden, dove è protagonista la figlia di Asuma e Kurenai, Mirai Sarutobi. La nipote del terzo hokage deve fare da scorta a Kakashi Hatake e Maito Gai.

Nel primo episodio della nuova saga di Boruto: Naruto Next Generations, Kakashi Hatake ha finalmente coronato uno dei suoi sogni, arrivando nel luogo in cui è stato filmato il film tratto dal suo libro preferito. Vi abbiamo già parlato di come, vedendo l'albero del film, a Kakashi si siano illuminati gli occhi, portando nell'imbarazzo anche Gai in seguito alle domande di Mirai e alla strana reazione del compagno della foglia.

Tuttavia, sembra che un dettaglio nascosto in un frame del video sia sfuggito a tantissimi. Però un fan su Reddit è riuscito a riportarlo, notificandolo a tutti. Come potete vedere nel post in calce, un appassionato ha notato che nell'episodio dell'anime in questione, prima che appaiano i lampi di luce negli occhi di Kakashi, il ninja attiva brevemente il suo Mangekyo Sharingan, abilità oculare non più utilizzata dallo scontro nelle altre dimensioni con Kaguya Ootsutsuki.

L'immagine dura per soli 0,3 secondi, rendendola veramente impercettibile. Ovviamente la scena non anticipa il ritorno dello sharingan per Kakashi, tecnica persa definitivamente con la morte di Obito Uchiha, ma più una scena comica per mostrare quanto il ninja copiatore tenesse a vedere quel luogo.