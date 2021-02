Boruto: Naruto Next Generations, Kashin Koji usa il Rasengan sorprendendo tutti

Continuano le avventure di Boruto: Naruto Next Generations anche nell'anime. Mentre nel manga i lettori sono a confronto con uno dei momenti più importanti della vita di Naruto, nell'anime la lotta con l'organizzazione Kara è appena iniziata. Recentemente si è mostrato anche Kashin Koji che ha dato inizio a una battaglia molto importante.

Nell'episodio 187 di Boruto: Naruto Next Generations, l'uomo mascherato con i capelli bianchi ha ingaggiato uno scontro con Konohamaru Sarutobi. Tra un colpo e l'altro, Konohamaru decide di tirare fuori uno dei suoi assi nella manica: il Rasengan. La sfera di chakra condensato e roteante inizia a crearsi nella mano destra, ma a sorpresa Konohamaru vede Kashin Koji fare lo stesso.

A mezz'aria, Kashin Koji genera nella mano destra la stessa sfera luccicante blu di Konohamaru, dimostrando di saper padroneggiare il Rasengan bene quanto il jonin. Ciò lascia stupito sia Konohamaru che Boruto, Mitsuki e Sarada che sono lì nei paraggi ad osservare la scena. Kashin Koji e Konohamaru fanno poi scontrare i loro Rasengan, e il risultato è stato un pareggio, con entrambi i contendenti respinti via. In basso c'è l'estratto di questo breve scontro di Boruto: Naruto Next Generations 187. Come continuerà la storia in Boruto episodio 188?