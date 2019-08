Boruto: Naruto Next Generations, Kawaki rivela i suoi veri sentimenti

Il ragazzo introverso e menefreghista introdotto nella storia di Boruto: Naruto Next Generations già da diverso tempo sta lentamente cambiando. Le sue prime giornate da ospite nella casa di Naruto e Boruto non sono andate troppo bene, ricordando anche l'episodio del vaso, ma piano piano Kawaki ha modificato il suo atteggiamento verso gli altri.

L'ospitalità dell'Hokage e la sua rivalità con Boruto hanno cambiato il personaggio come mostrato negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, tanto da arrivare al culmine con il capitolo 37. Sul finale del capitolo 36, Jigen ha fatto irruzione in casa di Naruto per recuperare Kawaki, ma l'Hokage naturalmente non è stato a girarsi i pollici.

Nell'appuntamento mensile di agosto, Kawaki ha evidentemente capito che uno scontro con Jigen potrebbe mettere seriamente a rischio la vita di Naruto, pertanto acconsente ad andare col capo di Kara. La motivazione, come spiega lui stesso, è da ricercarsi nel fatto che per lui è meglio diventare un prigioniero piuttosto che perdere Naruto.

Ciò tuttavia non ha molto effetto, considerato che il compromesso viene respinto da Naruto, e ciò porta alla battaglia con Jigen nella dimensione alternativa a cui si unirà anche Sasuke Uchiha. Ora Jigen sta per usare tutti i suoi poteri, riusciranno i due ninja della foglia ad uscirne indenni oppure saranno effettivamente costretti a lasciare il villaggio e Kawaki in balia della forza di Kara? Boruto: Naruto Next Generations tornerà su MangaPlus il 20 settembre.