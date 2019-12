Boruto: Naruto Next Generations: Kodachi conferma, 'il futuro dell'anime sarà pazzesco'

Il difficile periodo che sta passando Ukyo Kodachi, a seguito delle minacce di morte che lo hanno raggiunto nei giorni scorsi dopo la partecipazione a una puntata di Fate/Grand Order: Babylonia, lo hanno convinto a continuare a dare il massimo nella produzione di Boruto: Naruto Next Generations.

A difesa del proprio operato, della propria capacità come scrittore, Kodachi sensei risponde con il lavoro alle critiche che hanno sfiorato la violenza verbale. Senza alimentare i toni di una polemica grave e altrettanto triste, lo scrittore del manga di Boruto ha continuato imperterrito a mettercela tutta, annunciando appena qualche ora fa un commento entusiasta in merito al futuro del franchise.

Ukyo Kodachi, infatti, non si occupa unicamente della stesura del manga, ma anche di alcuni episodi dell'anime, scrivendo per Studio Pierrot parte della futura sceneggiatura. A tal proposito, dunque, il sensei ha rivelato su Twitter un post che qui segue:

"Il futuro dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations sarà incredibilmente interessante, a dir poco pazzesco! Ho ricevuto la sceneggiatura e posso dirvi che finora abbiamo solo scherzato. Preparatevi a delle belle!"

Il futuro del franchise di Masashi Kishimoto, dunque, pare in buone mani, nonostante alcune critiche al comparto tecnico abbiano minato la conclusione della saga crossover tra Boruto e Naruto da giovane. E voi, invece, che aspettative avete per il prossimo futuro dell'anime? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato qua sotto.