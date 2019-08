Boruto: Naruto Next Generations, Kodachi conferma il suo supporto alla comunità LGBTQ

Negli ultimi anni, con l'aumento di gay pride e manifestazioni arcobaleno, oltre che all'apertura dei giovani, si sono moltiplicate le figure LGBTQ nel mondo dell'intrattenimento, anche come personaggi di serie TV e film al cinema, così come di manga e anime. Lo sceneggiatore Ukyo Kodachi di Boruto: Naruto Next Generations dice cosa ne pensa.

Kodachi ha deciso di pubblicare un tweet a cui ha affidato i suoi pensieri sulla questione. Lo scorso sabato, sul suo account, è apparso il suo supporto per la rappresentazione di personaggi LGBTQ nella finzione. Secondo lo scrittore di Boruto: Naruto Next Generations, i personaggi LGBTQ devono esistere in un'opera anche se questa caratteristica non è il punto fondamentale della trama.

Nelle sue storie, ha rivelato che decide regolarmente l'orientamento sessuale dei personaggi che scrive per rendere ancora più viva l'ambientazione. La decisione di rivelare questo suo pensiero è stato in risposta a un tweet che affermava come gli elementi LGBTQ non tendono ad apparire per il principio della pistola di Cechov, ovvero il colpo di scena drammatico secondo cui ogni elemento della storia debba contribuire alla trama principale.

Secondo Kodachi: "No, non è la spiegazione giusta. Se fosse vero, allora i personaggi eterosessuali non avrebbero motivo di essere eterosessuali. Se leggi i miei lavori, ci sono casi di personaggi LGBTQ anche se non sono fondanti nella storia. È la stessa cosa dell'avere personaggi etero quando la trama non li approfondisce". Qual è il vostro parere sulla questione dell'avere personaggi LGBTQ in un manga o anime? E pensate che qualcuno dei nuovi ragazzi presentati in Boruto: Naruto Next Generations abbia un orientamento omosessuale? Trovate in calce i tweet dove l'autore spiega le sue posizioni.

Intanto Kodachi è ancora alle prese con la sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations, manga pubblicato ora su V-Jump e che potrebbe mettere Naruto davanti al suo scontro più difficile.