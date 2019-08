Boruto: Naruto Next Generations, Konohamaru e Lemon staranno insieme?

Come volevasi dimostrare dagli spoiler dell'episodio 119 di Boruto: Naruto Next Generations, l'adattamento animato del sequel spin-off del capolavoro di Masashi Kishimoto rivela la situazione in cui versano i sentimenti di Konohamaru nei confronti di Lemon.

Mentre Boruto va alla ricerca di Sasuke, suo maestro e mentore, sancendo l'inizio di un nuovo arco narrativo, nel frattempo l'ultima saga andata in onda nella serie televisiva ha svelato i termini conclusivi della sfortunata relazione tra Konohamaru e Lemon. Infatti, a seguito dei recenti sviluppi la ragazza è dovuta tornare sui propri passi, perdendo la memoria nel corso degli eventi. Il ninja, tuttavia, non ha voluto ricordare alla giovane la sua presenza, consapevole del ruolo di Lemon nel rituale, chiudendo l'arco con un dolce ma triste addio che chiude attualmente le porte a un possibile nuovo sviluppo del loro legame.

Il povero ninja con il sogno di diventare Hokage, dunque, non riuscirà a soddisfare le sue emozioni e a chiudere positivamente i suoi sentimenti in una relazione, portando un po' di scontento agli appassionati che si aspettavano e speravano per un risvolto diverso.

Mentre la nuova saga sta per cominciare, come possiamo scoprire dalle prime anticipazioni, veniamo a conoscenza di alcune puntate dedicate all'azione, con alcuni combattimenti che vedranno protagonista il potente Sasuke. E voi, invece, cosa ne pensate della chiusura della relazione tra Konohamaru e Lemon? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.