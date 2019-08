Boruto: Naruto Next Generations, Konohamaru svela la sua via del ninja

Negli scorsi episodi di Boruto: Naruto Next Generations è stato riportato sotto i riflettori un personaggio apparso sin dalle prime battute dell'anime di Naruto. Stiamo parlando di Konohamaru Sarutobi, nipote del terzo Hokage e aspirante capo ninja del Villaggio della Foglia che ha potuto mettere recentemente in luce alcune delle sue qualità.

Nell'episodio 119 di Boruto: Naruto Next Generations, intitolato "La via ninja di Konohamaru", vedremo Konohamaru confrontarsi con tutta la sua carriera ninja e agire differentemente dal solito intromettendosi negli affari di un piccolo villaggio per salvare la ragazza di cui si è innamorato, Lemon.

La misteriosa ragazza è stata salvata da Konohamaru e i due hanno iniziato a stringere un rapporto. Lemon viene poi a sapere della storia di Konohamaru, di come suo nonno abbia salvato il Villaggio della Foglia in passato, mentre la nuova comparsa narra di come abbia rifiutato di partecipare al rituale del suo villaggio dove avrebbe dovuto sposare una persona sconosciuta verso cui non prova nulla soltanto per soddisfare una vecchia divinità.

Tuttavia, il futuro marito è una persona spregevole che mette in mostra le sue peggiori qualità, rivelando di voler usare il rituale per i suoi scopi personali. Ciò crea dei contrasti in Konohamaru, dato che il jonin non può agire fuori dall'area di giurisdizione del Villaggio della Foglia, ma non vuole neanche lasciare Lemon tra le grinfie di quest'uomo spregevole. Cosa succederà a Konohamaru e Lemon nel prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations?

Tra poche settimane, tornerà in scena anche una nuova avventura del protagonista Boruto che andrà alla ricerca di Sasuke.