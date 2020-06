Boruto: Naruto Next Generations: un leak conferma il ritorno dell'anime, ecco quando

Boruto: Naruto Next Generations è uno dei progetti più conosciuti nell'attuale palinsesto anime a lungo termine. L'adattamento di Studio Pierrot dell'omonimo manga, tuttavia, al contrario dell'opera originale ha dilungato sensibilmente la narrazione alterando la linearità della successione degli eventi.

Inevitabilmente, ciò ha costretto la produzione ha una lunga carrellata di episodi filler che non sono stati particolarmente apprezzati dalla community, soprattutto dopo alcuni archi narrativi particolarmente intensi. Nonostante ciò, la serie continua ad essere seguita da un discreto numero di spettatori, al punto tale da essere uno dei baluardi dell'emittente televisiva TV Tokyo.

Dopo l'interruzione causa Covid-19 lo scorso aprile, Pierrot non ha più rivelato alcuna informazione in merito alla prosecuzione dell'anime fino alla scorsa settimana, quando il profilo Twitter ufficiale ha promesso novità in arrivo. Come promesso, le informazioni sono infine arrivate attraverso un leak trapelato in rete che preannuncia il ritorno dell'anime di Boruto. In più, è stata resa nota una locandina per l'occasione, la stessa allegata in calce alla notizia, che conferma il debutto dell'episodio 155 il prossimo 5 luglio.

Una notizia sicuramente piacevole per i fan della saga che da mesi attendevano novità sull'adattamento televisivo del sequel di Naruto. Ma a proposito dell'anime, sapevate che Boruto: Naruto Next Generations sta affrontando un periodo di crisi?