Boruto: Naruto Next Generations, quanto manca alla fine del manga dopo gli ultimi eventi?

Ormai il potere di Eida non può più essere invertito. Ciò che la ragazza ha fatto, per esaudire il desiderio di Kawaki, dovrà essere sopportato unicamente da Boruto Uzumaki, il protagonista che si è ritrovato odiato da tutti all'improvviso. E ora inizia una nuova fase per il manga di Boruto: Naruto Next Generations.

Il capitolo 80 di Boruto ha infatti portato il ragazzo lontano dal villaggio con il suo mentore, un Sasuke Uchiha caduto anche lui sotto l'influsso di Eida ma che, grazie alla richiesta di sua figlia Sarada e a ciò che ha ascoltato da Eida, per ora si schiera dalla parte del protagonista. Il timeskip sembra vicino e quindi non si sa cosa succederà in Boruto 81, un capitolo che arriverà soltanto tra diversi mesi, ad agosto.

Seppur la prossima saga sia ancora avvolta nell'ombra, una cosa è sicura: Boruto si sta avviando verso il finale. La situazione che si è generata non permette al protagonista tanto spazio d'azione e, ormai, i suoi avversari sono unicamente due: da una parte c'è il suo fratello Kawaki, che l'ha messo in questa situazione, dall'altra il distruttore Code che vorrebbe portare avanti il desiderio di Isshiki. Ma quanto manca alla fine del manga di Boruto?

In questo momento, il manga ha concluso il suo ventesimo volume e, secondo le passate interviste e dichiarazioni, potrebbero mancare non più di otto volumi al termine della storia. Ci sarebbe quindi il tempo per due archi narrativi molto corposi, uno dedicato a Code e l'altro a Kawaki. Se le cose proseguissero senza troppe pause per il manga e con un ritmo spedito, staremmo parlando di circa altri tre anni di pubblicazione.

E voi quanto tempo pensate che durerà ancora Boruto: Naruto Next Generations?