Boruto: Naruto Next Generations, il manga cambia rivista dal capitolo 36

La Shueisha è una casa editrice con molte testate su cui pubblicare i fumetti, tra cui indubbiamente spicca la più famosa Weekly Shonen Jump. Su questa rivista vengono pubblicati manga come ONE PIECE, My Hero Academia e tanti altri, tra cui Boruto: Naruto Next Generations, con quest'ultimo però che sta per fare la sua ultima apparizione qui.

Dopo lo scontro con Delta, la storia di Boruto: Naruto Next Generations si stava concentrando su Kawaki e i suoi rapporti, e molto verrà ancora raccontato nel capitolo 35 che sarà pubblicato questa settimana su Weekly Shonen Jump. Solo che, dopo questo numero, dovremo aspettare molto di più a causa di un cambio di rivista. Boruto: Naruto Next Generations passerà infatti da Weekly Shonen Jump a V-Jump, rivista mensile sempre di casa Shueisha dove attualmente è pubblicato anche il manga di Dragon Ball Super.

Ciò obbligherà il sequel di Naruto a seguire le stesse date di pubblicazione di Dragon Ball Super e, pertanto, il capitolo 36 della serie non arriverà prima del 20 luglio. Da lì in poi, Boruto: Naruto Next Generations seguirà una cadenza mensile fissa con uscita ogni 20 del mese, e non più variabile come quella attuale. La serie continuerà comunque ad essere pubblicata anche sull'applicazione digitale MangaPlus. Intanto, i capitoli del manga sono stati da poco raccolti in un ottavo volume, che mostra l'inizio dello scontro tra Naruto e Delta, la ragazza della misteriosa organizzazione Kara.