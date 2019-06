Boruto: Naruto Next Generations, il manga sta per farci rivedere un Hokage?

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations e la sua controparte animata ci hanno fatto vedere tantissimi personaggi provenienti dall'universo di Naruto e sapere cosa stavano facendo anni dopo la conclusione della storia originale. Il destino di questi personaggi infatti potrebbe essere legato a quello dei nuovi, tra cui quello di un antagonista.

Il capitolo 35 di Boruto: Naruto Next Generations ha lanciato una curiosa somiglianza tra un simbolo che abbiamo già conosciuto nella prima fase di Naruto e quello apparso in questa nuova saga. Stiamo parlando del sigillo del Karma che Boruto possiede sulla mano e che potrebbe essere collegato a quello che Tsunade Senju e Sakura Haruno usano per convogliare il chakra.

Kawaki si sta allenando al parco di Konoha sotto lo sguardo di Boruto, Naruto, Sarada e Chocho. Mentre il gruppo si dirige a casa, viene notata la strana somiglianza tra il simbolo del Karma e il sigillo della tecnica che Tsunade porta sulla fronte. Nonostante Kawaki dica che potrebbe essere una coincidenza, considerato quanto questo sia una figura geometrica molto semplice, Sarada e Boruto pensano di chiedere a Sakura e Tsunade qualcosa a riguardo. Quindi, dopo parecchio tempo, potremo rivedere la vecchia Tsunade e sapere come se la passa nel manga di Boruto: Naruto Next Generations.

Ma la tecnica è veramente collegata a quella del Karma? Inoltre, nello stesso capitolo di Boruto, abbiamo scoperto che Jigen è un Otsutsuki, progenitore dei Senju, clan di cui Tsunade fa parte. E se ci fosse qualche legame di più?