Boruto: Naruto Next Generations, il manga mostra un punto debole di un personaggio

Gli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations, manga sequel delle avventure di Naruto disegnato da Mikio Ikemoto e sceneggiato da Ukyo Kodachi, ci hanno mostrato uno scontro tra il settimo Hokage Naruto e uno dei membri di Kara, Delta. La ragazza, dopo un combattimento entusiasmante, è stata messa fuori gioco da un Rasengan gigante.

Il capitolo 34 di Boruto: Naruto Next Generations ci ha dato molte informazioni non solo su Kara e Delta, ma anche su Kawaki e Boruto e soprattutto il potere che si trova all'interno del protagonista. Infatti, Koji Kashin, il membro dell'organizzazione che ha spiato lo scontro tra Delta e Naruto, ha ripensato ad alcuni elementi visti nel giovane ninja biondo e di come siano collegati al suo capo Jigen.

Per ora, viene sottolineato di come Naruto sia forte, ma non abbastanza per sconfiggere Jigen, mentre Boruto con il potere del karma potrebbe esserne in grado ed è quindi la minaccia numero uno per Kara. Non è ancora chiaro di come questo potere sia sufficientemente forte per contrastare Jigen, né che caratteristiche precise abbia il capo di Kara, ma è probabile che verranno spiegate più avanti.

Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations non uscirà a maggio, bensì il 10 giugno, un'attesa molto lunga per i fan della serie.