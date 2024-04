Boruto: Naruto Next Generations, quali sono i migliori 5 episodi dell'anime?

Boruto: Naruto Next Generations è uno degli anime più discussi di questa generazione, bistrattato per il gran numero di contenuti originali - a proposito, avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come saltare i filler di Boruto? - e per la qualità spesso altalenante. I migliori 5 episodi di Boruto vi faranno ricredere sulla serie.

In attesa che Studio Pierrot aggiorni i fan sull'uscita della seconda parte dell'anime di Boruto – vi ricordiamo che la serie è attualmente in pausa e che difficilmente tornerà a breve – l'arrivo di Boruto: Two Blue Vortex potrebbe spingere alcuni appassionati ad approcciarsi all'anime. Ebbene, questi cinque episodi che vi stiamo per elencare sono alcuni tra i più belli degli ultimi anni.

Il quinto episodio più bello di Boruto: Naruto Next Generations è il numero 207. In questa puntata vengono evidenziate le potenzialità della nuova generazione rispetto agli eroi del passato. Assistiamo infatti al combattimento di squadra tra Sarada, Boruto, Mitsuki e Kawaki contro Boro. A guidare il gruppetto di ninja della Foglia contro il nemico dell'Organizzazione Kara è Sarada Uchiha, che per la prima volta sfrutta il Chidori. Rispetto al manga perdiamo il risveglio dello Sharingan a tre tomoe, ma l'episodio risulta comunque eccezionale sia visivamente che l'atmosfera generata.

Altra puntata di Boruto iconica è la 204, in cui il duo composto da Naruto e Sasuke affronta Jigen. In uno dei migliori episodi di combattimento dell'anime, in cui peraltro vediamo alcune delle migliori tecniche a disposizione dell'Hokage e della sua spalla, per la primissima volta vediamo i due eroi della serie subire una drastica sconfitta.

Gli episodi 292 e 293 di Boruto: Naruto Next Generations sono gli ultimi due della prima parte dell'anime. La serie saluta gli spettatori in un modo a dir poco epico, lasciandoci con la bava alla bocca per gli eventi futuri. Se nell'episodio 292 Naruto subisce lo shock più tragico della sua vita, l'episodio 2023 lascia i fan con la promessa di un futuro conflitto.

L'episodio 65 di Boruto resterà negli annali per la trasposizione iconica dello scontro tra Naruto e Sasuke contro Momoshiki Otsutsuki. La puntata non ha bisogno di commenti, è un must assoluto che tutti i fan di Naruto e non dovrebbero guardare.

I migliori episodi di Boruto: Naruto Next Generations sono quelli tra il 216 e il 218. Queste tre puntate, che andrebbero vissute consecutivamente, offrono battaglie adrenaliniche e momenti in cui le lacrime scenderanno copiose. Parliamo infatti degli episodi di Naruto Baryon Mode e del successivo addio dell'Hokage al suo più caro amico, colui che sin dalla nascita ha vissuto al suo fianco.

