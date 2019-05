Boruto: Naruto Next Generations, Mirai mostra le sue capacità ninja

La serie animata di Boruto: Naruto Next Generations si sta prendendo una pausa dalle avventure del protagonista e dei suoi compagni, concentrandosi su alcuni personaggi che finora sono stati nell'ombra. Grazie all'arco narrativo tratto dalla light novel Konoha Shinden abbiamo potuto rivedere Kakashi e Gai, affiancati dalla ninja Mirai Sarutobi.

Il duo composto da Kakashi Hatake e Maito Gai ha deciso di viaggiare per dirigersi alle terme, e vengono accompagnati dalla giovane ninja figlia di Asuma Sarutobi e Kurenai Yuhi. La chunin non sa però quanto in realtà sia simile ai genitori.

I tre ninja in viaggio in questa nuova saga di Boruto: Naruto Next Generations cercano un luogo di riposo, ritrovandosi in uno scontro tra due fazioni diverse, con la prima che adora un dio canino e l'altra un dio felino. Sorprendentemente, la fazione dei cani è guidata da Kiba Inuzuka, il quale si ritrova contro la sua fidanzata Tamaki, capo della fazione dei gatti. I due gruppi sono entrambi pronti alla battaglia e Mirai si ritrova costretta a utilizzare alcune abilità ninja ereditate dai suoi genitori.

La nuova leva del clan Sarutobi capisce che l'unico modo per fermare la diatriba e provare a creare lei stessa una nuova divinità. Usando una combinazione dell'arte del fuoco e delle arti illusorie, Mirai crea "Nenu, il fiammeggiante dio della distruzione" per cercare di calmare la popolazione. Questa entità creata dalla ragazza inizia a parlare alle persone in zona, avvisandoli che sono stati tutti protetti sia dai cani che dai gatti e non c'è motivo di combattere tra loro, minacciandoli di radere al suolo il villaggio se la diatriba dovesse continuare.

Il piano viene però rovinato in modo grottesco e comico da Maito Gai che, vedendo l'apparizione, ci si lancia contro, distruggendola. Tuttavia, la finta divinità Nenu è riuscita a placare gli animi, compiendo il suo lavoro nonostante il colpo di scena finale.