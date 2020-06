Boruto: Naruto Next Generations, Mitsuki prende vita in questo magnifico cosplay

Tra i franchise più apprezzati e duraturi che abbiamo avuto modo di vedere nella grande industria d'anime e manga, uno dei più conosciuti è indubbiamente quello di Naruto, la cui ultima opera per ora giunta sul mercato è il tanto chiacchierato e controverso Boruto: Naruto Next Generations.

In effetti, nonostante la grande attenzione che vi è dietro alla serie, in molti non hanno apprezza alcune delle scelte prese in termini stilistici e di sceneggiatura, ma ciò non ha ovviamente fermato una larga fetta del pubblico dall'elogiare la produzione con innumerevoli lavori fanmade pubblicati sul web, tra cosplay e fanart spesso realizzati con grande cura.

Ebbene, questa volta a essere finito sotto la luce dei riflettori vi è il noto cosplayer spisy_cos, il quale ha deciso di omaggiare l'opera con uno splendido cosplay a tema Boruto: Naruto Next Generations e specificatamente dedicato a Mitsuki che il ragazzo ha caricato sul suo profilo Instagram. Come potete visionare dall'immagine posta a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli, con un'attenta ricostruzione del vestiario e del make-up, il tutto accompagnato da un piccolo serpente ben visibile su una delle sue braccia. Il risultato finale appare estremamente fedele all'originale e ha permesso al ragazzo di guadagnarsi gli elogi di moltissimi utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente si è parlato della possibilità che Boruto Naruto Next Generations stia soffrendo un periodo di grave crisi.