Boruto: Naruto Next Generations, Mitsuki svela finalmente quale parte ha scelto

Nel corso dell'ultima puntata della serie Boruto: Naruto Next Generations abbiamo scoperto quali sono le intenzioni di Mitsuki, che ha dimostrato chiaramente per chi da deciso di combattere e quali sono invece i suoi nemici. Cosa ne sarà di lui e del Team 7 che sta tentando di salvarlo?

Se c'è un manga che ha insegnato come il doppio gioco riesca sempre a garantire sviluppi di trama interessanti con colpi di scena ad effetto, questo è senza dubbio Naruto, che ha spesso fatto ricorso a clamorosi ribaltamenti di fronte per sorprendere il lettore nel momento più alto del climax emotivo. E Boruto: Naruto Next Generations sembra voler portare avanti la tradizione tramandata da Itachi e da Madara, come dimostra l'ultimo episodio trasmesso nei giorni scorsi.

Nel corso della puntata numero 89 del sequel di Naruto Shippuden infatti, abbiamo visto il protagonista indiscusso di questo arco narrativo, Mitsuki, mentre discuteva con quelli che sembrano essere i suoi nuovi compagni di squadra, e cioè i costrutti artificiali capitanati da Ku, che hanno preso il controllo del Villaggio della Roccia.

Proprio nel momento in cui sembrava che Ku e i suoi accoliti fossero riusciti ad ottenere i cuori che gli sono necessari per diventare esseri umani a tutti gli effetti, Mitsuki ha fatto la sua mossa, rivelando la sua strategia doppiogiochista orchestrata in tandem con Konohamaru.

Dimostrando la sua lealtà immutata nei confronti del Villaggio della Foglia e del Team 7 che ha tentato così strenuamente di riportarlo a casa, Mitsuki ha usato una tecnica illusoria per trasformare uno dei serpenti che tanto sono cari a suo padre nel cuore consegnato a Ku, che, colto di sorpresa, ha anche dovuto assistere impotente alla liberazione delle forze nel Villaggio della Roccia.

Proprio nel modo in cui aveva sempre pensato Boruto, Mitsuki ha scelto la sua strada da solo, un percorso che, nelle sue intenzioni, lo riporterà a casa dai suoi compagni di squadra. Cosa ne pensate di questo colpo di scena svelato dall'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations? Ve lo aspettavate? Cosa credete succederà nella parte finale della saga che ci stiamo apprestando a concludere?