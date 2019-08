Boruto: Naruto Next Generations mostra la forma chibi di Shukaku

L'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations ha visto il ritorno di Shukaku. Nel frattempo Sasuke è stato teletrasportato lontano dalla battaglia con Urashiki, ed è toccato a Gaara andare in soccorso di Boruto nel suo scontro.

Il combattimento è stato molto teso, e il Kazekage è stato salvato da suo figlio Shinki e Shukaku. Quest'ultimo ha fatto irruzione sul campo di battaglia con uno straordinario potere. Dopo che Gaara è riuscito temporaneamente a sigillare Urashiki, Shukaku ha mostrato la sua bizzarra forma chibi.

Non è la prima volta che Shukaku opta per questa trasformazione, tuttavia non è l'unica novità che lo riguarda nel corso della puntata. Shukaku è stato costretto ad entrare in una sorta di teiera, e questa azione, unita alla sua forma chibi ha scatenato i fan, che sui social l'hanno ritenuto adorabile.

La teiera è stata pensata per sigillare Shukaku fino a quando Boruto e Shinki non lo avrebbero portato al Villaggio della Foglia per essere custodito. Tuttavia Shukaku ha rifiutato, ma Urashiki è intenzionato a a impadronirsi del Chakra della bestia, quindi per lui non ci sono altre vie da percorrere al fine di sfuggire a questa stramba soluzione.

Nel corso dell'episodio Urashiki ha sfoggiato le sue abilità contro Sasuke. Qualche giorno fa è stata svelata la data di debutto della nuova opening di Boruto.

Voi che ne pensate di questa forma? La apprezzate?