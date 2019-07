Boruto: Naruto Next Generations, mostrate le prime immagini dell'episodio 115

Nonostante si sia nel corso degli episodi allontanato dai fatti narrati nella controparte cartacea, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations continua in seguito all'adattamento del romanzo Konoha Shinden. Il prossimo 14 luglio farà il suo debutto l'episodio 115, di cui sono state pubblicate le prime immagini.

Di recente abbiamo scoperto alcuni dettagli riguardo l'episodio in arrivo, che sembra vedrà Kakashi Hatake diventare un insegnante migliore. Infatti, sembra che il ninja della Foglia si troverà alle prese con i tre giovani membri del Team 25, Houki, Hako e Renga, che dovranno imparare il lavoro di squadra.

Dopo essere diventato Hogake per un breve periodo, sembra quindi che sia arrivato il momento per Kakashi di migliorare come maestro e in calce alla notizia potete trovare le prime immagini che lo vedono alle prese con il suo compito.

Pubblicate su Twitter dalla nota fornite di informazioni Boruto Explorer, le immagini ci mostrano, oltre a Kakashi, Boruto e Sadara, i tre giovani membri del Team 25 all'interno di quello che sembra essere un magazzino. Tuttavia, si tratterà di un episodio filler, ovvero, come già detto, che racconterà eventi non presenti all'interno del manga.

Non ci resta quindi che aspettare qualche giorno, mentre vi ricordiamo che è stato anticipato un mini arco narrativo su Konohamaru in Boruto: Naruto Next Generations.