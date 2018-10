Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato la fragilità di Kawaki

Nei giorni scorsi è stato finalmente pubblicato il capitolo 28 di Boruto: Naruto Next Generations, il manga di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, che questa volta ci ha sorpresi con una scena piuttosto toccante. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come accennato in un nostro recente articolo, il capitolo incriminato di Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato un abbraccio fra l’Hokage in carica, Naruto Uzumaki, ed il misterioso ragazzo che da qualche tempo ormai vive in casa sua: Kawaki. Cresciuto dall’Organizzazione Kara come se fosse un’arma vivente, Kawaki pare tormentato dal proprio passato, ragion per cui Naruto ha cercato di consolarlo e fargli capire che il peggio è ormai passato.



Queste sono le esatte parole che il ragazzo ha proferito dopo aver ricordato un certo episodio del proprio passato: “Sarei di morto di buon grado assieme a tutti gli altri bambini. È quello che ho pensato più e più volte, piuttosto che continuare a trascorrere le mie giornate in un eterno inferno come quello”.



E dal momento che il ragazzo tremava come una foglia, l’Hokage non ha potuto a meno di abbracciarlo, per cercare di tranquillizzarlo. “Non temere, Kawaki. Qui sei al sicuro” sono le parole che Naruto al rivolto al giovane guerriero, che probabilmente avrà la stessa età di suo figlio Boruto.

Kawaki potrà dunque non essere un Uzumaki, ma il suo racconto ha tirato fuori l’istinto paterno di Naruto, che ora più che mai risulta determinato a proteggerlo e a scoprire le vere intenzioni dell’Organizzazione Kara. Proprio questa, intanto, pare pronta a riportare Kawaki alla propria base, e Naruto potrebbe quindi essere l’unica persona in grado di impedirlo.

Considerando che nel capitolo introduttivo di Boruto: Naruto Next Generations è lasciato intendere che Kawaki ucciderà Naruto o ne provocherà in qualche modo il decesso, sarà interessante scoprire il modo in cui si evolverà nei prossimi mesi il legame fra i due personaggi, non trovate anche voi?