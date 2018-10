Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato il più recente fiasco di Boruto

Così come l’anime tratto dal manga originale del sensei Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations è una serie televisiva che spesso si presta a gag anche piuttosto buffe. Il più recente episodio, ad esempio, ha trascinato sui nostri schermi il più recente fallimento del piccolo Boruto Uzumaki...

Come saprete se avete già visionato i più recenti episodi della serie, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations ci sta mostrando un arco narrativo interamente non tratto dal manga, in cui Mitsuki ha abbandonato il Villaggio della Foglia per unirsi ad un gruppo di suoi simili. È durante questa situazione incredibile che Boruto ha ottenuto la propria prima evocazione: il serpente Garaga.



Quando il giovane ninja ha però evocato il serpente, affinché questi lo aiutasse a combattere, Garaga si è rifiutato di scendere in campo. A quanto pare, l’evocazione ha accettato di stipulare un contratto con Boruto per poter vedere se il ragazzo vincerà o meno la loro scommessa, ma non ha mai specificato che avrebbe combattuto al fianco del ninja.



Poiché lo scontro con Sekiei e Kokuyou stava mettendo a dura prova Sarada e Boruto, quest’ultimo pensava di poter riequilibrare le sorti del combattimento con l’aiuto di Garaga, ma il rifiuto dell’evocazione è stato un duro colpo per lui. Quando Boruto, infuriato, ha mandato via Garaga e pareva deciso a contrattaccare da solo, Mitsuki ha finalmente compiuto la propria comparsa.



Boruto ha subito cercato di convincere l’amico a tornare a casa, ma questi si è rifiutato di seguire gli ex-compagni di squadra al Villaggio della Foglia. Agli occhi del serpente Garaga, il rifiuto di Mitsuki è un tradimento paragonabile a quello che l’evocazione ha subito molti anni prima, e sebbene questo episodio non basterà a migliorare il legame fra Boruto e lo stesso Garaga, di certo rappresenta una delle dinamiche più interessanti dell’intero arco narrativo in corso.

Come si concluderà, secondo voi, questo curioso arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations?