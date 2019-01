Boruto: Naruto Next Generations, un tragico evento sconvolge i fan

Nel corso dell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations andato in onda, gli appassionati hanno assistito ad una scena che ha colpito molti di loro per la grande carica emotiva e la drammaticità delle circostanze. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e quali personaggi sono coinvolti.

Boruto: Naruto Next Generations sta arrivando rapidamente all'apice sia narrativo che emotivo nel climax conclusivo del suo attuale arco narrativo. Nell'ultimo episodio, il numero 88, abbiamo assistito alla strenua battaglia del Team 10 contro il temibile Kokuyo, il costrutto creato allo scopo di guidare l'esercito di Akuta ideato dal Villaggio della Roccia.

Purtroppo, Kokuyo è veramente un osso duro per i giovani ninja della Foglia, e, nel suo scontro con Inojin Yamanaka, porta il suo avversario praticamente sull'orlo del baratro. Proprio nel momento del colpo di grazia che stava per spezzare questa giovane leva così promettente, quello che è stato il suo piccolo amico nel corso di questa avventura alla ricerca di Mitsuki, la misteriosa creatura che risponde al nome di Akkun, si frappone tra i due contendenti.

Il piccolo essere è, come sappiamo, un Akuta imperfetto, e ha da subito sviluppato un'affezione davvero ammirevole nei confronti di Inojin, cominciando a seguirlo dappertutto. I fan, forse per la dolcezza del piccoletto e per la sua repulsione per la violenza, si sono da subito affezionati ad Akkun, cominciando a sperare in un suo ritorno al Villaggio della Foglia al fianco del nuovo amico.

Sfortunatamente egli ha dovuto sacrificarsi per salvare la vita di Inojin, con un addio che ha spezzato il cuore di molti degli appassionati: nel suo ultimo momento, appena prima di morire, il curioso essere ha, come ultime parole, pronunciato il nome del suo amico. Inojin rimane in lacrime a piangere la sua perdita, salvo dover tornare presto a combattere per aiutare la sua squadra e per non rendere il sacrificio appena avvenuto inutile.

Molti ritengono sia questo uno dei momenti più tristi dell'intera serie animata Boruto: Naruto Next Generations, forse tra i più riusciti in assoluto. Siete d'accordo con loro? O il tempo passato con Akkun è stato davvero troppo poco?