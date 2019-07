Boruto: Naruto Next Generations, Naruto sta per affrontare il suo scontro più arduo

Dopo lo scontro con Delta dell'organizzazione Kara, per qualche capitolo di Boruto: Naruto Next Generations è stata ristabilita la calma. Tuttavia, questa non è stata fatta per durare. Infatti le ultime scoperte di Sasuke e le scelte di Jigen, capo dell'organizzazione nemica, hanno portato quello che sembra essere l'antagonista finale a Konoha.

Nel capitolo 36 di Boruto: Naruto Next Generations, all'improvviso, il karma di Boruto e Kawaki ha cominciato a reagire. Come si scopre qualche pagina dopo, ciò è il sintomo dell'arrivo di Jigen che, utilizzando una tecnica spazio temporale tramite il karma di Kawaki, si manifesta proprio di fronte al ragazzo ospite in casa di Naruto.

Il leader di Kara evita e respinge un assalto di Naruto, e cerca di convincere Kawaki a tornare da lui. Il responso però è negativo, dato che il ragazzo sta ammirando molto la figura dell'Hokage. Proprio quest'ultimo ritorna nello scontro con la forma del manto della Volpe a Nove Code, allontanando Jigen da Kawaki.

Jigen si ritrova così sbalzato dall'altra parte della stanza, ma ovviamente il colpo non ha avuto molto effetto. Rialzandosi, il capo di Kara inizia a usare il suo potere, trasformandosi tramite l'attivazione del karma. Dopo lo scontro con Delta, quindi, Naruto è subito costretto ad affrontare niente di meno che il capo nemico. Riuscirà a tenerlo a bada da solo e ad allontanarlo dal villaggio oppure ci sarà un risvolto simile a quello con Pain, ma con più vittime e più distruzione? Boruto: Naruto Next Generations torna il prossimo 20 di agosto col capitolo 37.