Boruto: Naruto Next Generations, Naruto diventa il bersaglio della crudeltà di Urashiki

Urashiki Otsutsuki ha deciso di tornare nel passato per poter mettere le mani sul chakra delle bestie codate, costringendo Boruto e Sasuke a inseguirlo. Queste sono le premesse dell'attuale arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, che vede i protagonisti nel Villaggio della Foglia di venti anni fa con un Naruto tredicenne.

L'episodio 131 di Boruto: Naruto Next Generations ha messo in scena la prima vera minaccia portata da Urashiki Otsutsuki nel passato. Il membro dell'antico clan non è riuscito a ottenere il chakra presente nel ragazzo con la sua canna da pesca, a causa del blocco generato dal sigillo quadrangolare imposto su Naruto.

Urashiki decide così di rapire il futuro Hokage, generando una scena in cui tortura letteralmente il ninja biondo per poter estrarre il chakra: come si può vedere nel video del tweet in calce, l'estrazione di Urashiki causa un dolore enorme a Naruto, che alla fine perde i sensi. La mano di Urashiki penetra infatti nelle profondità del ventre per poter estrarre il chakra rosso del Kyubi.

Tuttavia l'intervento dei protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations ha messo un freno alle intenzioni del nemico, anche se ciò ha poi causato un'eruzione di chakra che ha avvolto nuovamente Naruto nel famoso manto della Volpe a Nove Code.