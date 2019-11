Boruto: Naruto Next Generations: Naruto rivela a Boruto il triste passato di Sasuke

L'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sta riuscendo a stupire e ad emozionare gli appassionanti della saga, grazie a una trama intrigante che sta permettendo a Boruto di conoscere il passato dei personaggi che quotidianamente lo circondano. Nello scorso episodio, infatti, il giovane ninja ha scoperto la triste storia di Sasuke.

Grazie anche a personaggi come Neji, Boruto sta imparando a conoscere il padre e la sua vita travagliata, segnata da un passato colmo di sofferenza ed emarginazione. Tuttavia, il futuro Hokage non è l'unico ex membro del team 7 con una storia complicata, infatti, anche l'infanzia di Sasuke è stata marchiata dal dolore, nonché dal sangue del proprio clan.

Nell'episodio 133 di Boruto: Naruto Next Generations Boruto ne ha approfittato per chiedere al giovane Naruto per quale motivo l'Uchiha abbandonò il Villaggio della Foglia. Il ninja gli rivela allora che, al fine di diventare più forte, Sasuke iniziò a recidere i suoi legami, in quanto era convinto che a causa di essi l'essere umano diventava più debole e solo tramite l'isolamento poteva ambiare alla vera forza. Nonostante alla fine il suo migliore amico si rifugiò da Orochimaru, Naruto continuò imperterrito a fare del suo meglio per riportare Sasuke a casa, in quanto il suo primo e unico reale legame.

