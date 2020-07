Boruto: Naruto Next Generations: Naruto e Sasuke hanno davvero una speranza?

Il finale dell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha lasciato migliaia di lettori col fiato sospeso che devono adesso attendere un mese per scoprire il proseguo della storia. Per Sasuke e Naruto la situazione si sta facendo realmente complicata, possono davvero fare qualcosa contro il mastodontico avversario?

La situazione appare disperata e nemmeno l'ambigua personalità di Isshiki potrà fermarlo dal compiere il proprio obiettivo: catturare Kawaki e compiere una resurrezione completa. Nel clamoroso finale dell'ultimo numero, infatti, il potente Ohtsutsuki si è liberato da Kashin Koji, costretto a fuggire a causa delle ferite riportate, per teletrasportarsi immediatamente nei pressi del Villaggio della Foglia.

Solo qualche istante prima, Amado aveva avvertito Sasuke e Naruto che Isshiki sarebbe arrivato presto per riprendersi Kawaki e che la battaglia era inevitabile. Il traditore dell'organizzazione Kara è consapevole che i due ninja sono i personaggi attualmente più forti del franchise dal fronte alleato e che soltanto loro possono fermare la minaccia aliena. Tuttavia, è doveroso ricordare come entrambi siano stati messi alle strette dallo stesso avversario nel corpo di Jigen che, tra l'altro, era meno potente della forma corrente di Isshiki. Sasuke era stato ridotto in fin di vita mentre l'Hokage, invece, era stato rinchiuso in un'altra dimensione dove solo l'intervento scellerato del Neo Team 7 ha permesso il recupero in extremis.

Nonostante le loro forze, non è in alcun modo da escludere un'ennesima disfatta per i due ninja più forti di Konoha, anche in virtù dell'iconico primo capitolo del manga. Secondo voi, invece, Naruto e Sasuke hanno davvero qualche speranza di farcela o è l'inizio della fine? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.