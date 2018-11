Boruto: Naruto Next Generations, Naruto svela una grande verità sul chakra

Durante l'ultimo capitolo della serializzazione di Boruto: Naruto Next Generations, il padre del protagonista, Naruto, ha aggiunto un importante informazione alla conoscenza che gli appassionati credevano di avere del chakra, la forza fondamentale del mondo creato da Kishimoto.

Ogni appassionato della saga legata al franchise di Naruto sa perfettamente quanto sia importante per il mondo creato da Masashi Kishimoto il concetto di chakra. Nessuno ninja, a parte rarissime eccezioni, può riuscire a combattere senza conoscerne i meccanismi. Ed è per queste ragioni che i fan credevano di sapere ormai la maggior parte di quello che era necessario conoscere a riguardo.

Tuttavia, nell'ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, Naruto si è lanciato in una lezione improvvisata, a seguito della domanda da parte di Kawaki su come riuscissero a usarlo (il giovane aveva visto il Settimo Hokage allenarsi con il figlio utilizzando le manipolazioni di questa particolare energie). Ed è in questo momento che il protagonista della prima serie ha deciso di condividere quella che è una notizia sorprendente sul chakra e la natura profonda che nasconde:

"Il Chakra è qualcosa che esiste all'interno di ognuno. Non c'è alcun motivo per cui dovrebbe essere utilizzato esclusivamente dai ninja. In quanto ninja, noi usiamo il chakra per manipolare i ninjutsu, ma in realtà non è di questo che si tratta. Essenzialmente il chakra è l'origine del potere collettivo. Tra me e te, Boruto e Sarada, ma anche tra Himawari e Hinata, esiste un legame significativo creato attraverso il potere del chakra."

Questo pone una serie di domande legate a tale energia, dato che fino ad ora si è sempre pensato a quest'ultima come a qualcosa di fisico e percepibile, con persino un intero sistema circolatorio all'interno del corpo delle persone. La svolta sembra invece porre il chakra su di un livello notevolmente più filosofico, che ancora non è del tutto chiaro.

Che ne pensate? Che conseguenze potrà avere questa nuova concezione del chakra per il futuro dello stesso Boruto: Naruto Next Generations? Fatecelo sapere nei commenti!