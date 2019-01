Boruto: Naruto Next Generations, Naruto tende una trappola nello scorso capitolo

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations sta continuando la sua storia con l'arco narrativo dedicato a Kawaki, ancora ospite della famiglia Uzumaki e, specialmente, sotto la protezione e il controllo di Naruto. Mentre il ragazzo aiuta Boruto ad allenarsi e a mantenere il controllo del Karma, arriva una nuova minaccia.

Nel capitolo 31 di Boruto: Naruto Next Generations arriva Delta sul campo di allenamento e, grazie ad uno scontro con Naruto, mostra qual è la sua vera forza e la sua abilità. Ma, come sanno tutti i fan della serie, l'Hokage non cede facilmente e prova a tendere una trappola alla nuova avversaria.

Kawaki rivela che Delta è uno dei membri più forti dell'organizzazione Kara, e le parole si scoprono corrispondenti a verità fin dal primo colpo scagliato dalla ragazza in direzione dell'Hokage. Come era già stato fatto presagire nello scorso capitolo, le gambe di Delta sono state modificate scientificamente, rendendo i due arti le sue armi migliori.

Quando Naruto le lancia un Rasengan, Delta riesce ad assorbirlo tramite gli occhi. Poi usa nuovamente le gambe per attaccare Naruto dal terreno, cogliendolo di sorpresa e ferendolo profondamente, nonostante l'Hokage fosse in modalità Volpe a Nove Code. Dopodiché riesce a metterlo facilmente al tappeto, impedendogli ogni attacco.

Naturalmente, Naruto non si perde d'animo e chiede alla ragazza perché Kawaki è così importante per loro. La ricerca di informazioni del ninja però viene subito interrotta, dato che l'avversaria estrae lo spuntone con cui aveva colpito Naruto in precedenza, e lo avverte che è un pessimo attore, mostrando quindi la trappola che l'Hokage aveva provato a tenderle.

Boruto: Naruto Next Generations arriverà col capitolo 32 a fine febbraio sulle pagine di Weekly Shonen Jump.