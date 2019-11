Boruto: Naruto Next Generations, Neji e la lezione impartita al giovane protagonista

Neji Hyuga è un personaggio che in molti hanno potuto apprezzare nella lunga saga di Naruto. Nato come rivale del protagonista, inizia a cambiare atteggiamento verso la vita e la sua famiglia dopo essersi scontrato con Naruto durante l'esame di chunin. Il ragazzo però è morto durante la Quarta Grande Guerra Ninja e non ha mai incontrato Boruto.

Tutto ciò che Boruto sa del cugino della madre deriva da storie raccontategli dai genitori, ma il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations finalmente ha permesso al ragazzo di capire che persona fosse lo zio.

Durante un incontro fortuito in cui Neji non viene neanche a sapere il nome del ragazzo biondo che gli è davanti, lo Hyuga rivela al ragazzo che ha il potere di cambiare il proprio destino, cosa che lui ha imparato proprio durante la suddetta battaglia con Naruto. La conoscenza regalatagli da Naruto ora viene quindi impartita a Boruto.

Il viaggio nel passato di Boruto: Naruto Next Generations sta permettendo al protagonista di interagire con personaggi che non ci sono più come appunto Neji Hyuga ma anche Jiraiya, diventato il suo nuovo maestro. Come cambierà l'opinione del ragazzo verso l'attuale Villaggio della Foglia una volta tornato nella sua linea temporale?