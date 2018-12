Boruto: Naruto Next Generations, nel capitolo 30 Kara fa la sua mossa

Nello scorso capitolo di Boruto: Naruto Next Generations avevamo visto Kara mettersi sulle tracce di Kawaki. Ora, nel capitolo 30 della serie uscito in occasione del numero doppio #04-05 di Weekly Shonen Jump, vediamo a cosa ha portato questa mossa. Attenzione spoiler dopo il salto.

Il capitolo di Boruto: Naruto Next Generations parte con una bella pagina a colori dedicata a Delta, membro di Kara che, insieme a Koji Kashin, sta preparando un'invasione al Villaggio della Foglia per mettersi alla caccia di Kawaki. Il ragazzo si sente in colpa per il vaso rotto di Himawari, pertanto decide di comprarne uno nuovo ma tentare anche di riparare il vecchio. Il giovane membro di Kara viene interrotto da Boruto, con cui parte un nuovo addestramento per far imparare al giovane ninja biondo l'utilizzo del karma.

Intanto, poco fuori dalle mura del villaggio, Delta e Koji Kashin preparano la loro mossa. Mentre Koji Kashin usa i rospi per mettersi sulle tracce di Kawaki, Delta fa uso dei suoi dispositivi che non utilizzano chakra, in modo tale da non essere rilevata dalle abilità sensoriali dei ninja della foglia, tra cui gli Yamanaka.

Al campo d'allenamento parte lo scontro tra Boruto e Kawaki, con Naruto come supervisionatore. Kawaki, tramite le varie mosse, stimola il protagonista nell'usare la sua tecnica, fino a lanciargli attacchi da assorbire. Alla fine dello scontro, quando i due ninja devono effettuare il segno della pace, Boruto riceve una strana visione di Momoshiki Ootsutsuki, probabilmente dovuta al contatto con la mano di Kawaki. Le sue ferite guariscono, come osservato anche da Koji Kashin che teme che Boruto abbia un potere simile al capo dell'organizzazione Kara, Jigen.

Delta fa irruzione nell'area del villaggio della foglia, lanciandosi senza difese verso il campo d'allenamento e facendosi anche identificare dal gruppo di difesa della foglia. Avvertito dai localizzatori, Naruto si prepara allo scontro con la donna, mentre intima a Boruto e Himawari di andarsene da lì. Il capitolo si conclude con una pagina bonus intitolata "L'oscurità di Kawaki", dove Boruto e Shikadai tenteranno di fare uno scherzo a Kawaki. Il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations arriverà nel #09 di Weekly Shonen Jump, in uscita il 28 gennaio.