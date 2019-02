Boruto: Naruto Next Generations, nel capitolo 31 sono emersi alcuni sentimenti di Naruto

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations continua senza sosta con l'arco narrativo dedicato alla figura di Kawaki. Il ragazzo attualmente è sotto la protezione e ospite della famiglia Uzumaki. Tuttavia, con l'ultimo capitolo, la quiete apparente e le giornate trascorse ad allenarsi vengono interrotte dall'arrivo di una persona non gradita.

In attesa dell'uscita del capitolo 32, prevista per la fine del mese di febbraio, non possiamo far a meno di sottolineare alcuni particolari emersi nell'ultimo capitolo che ha visto Naruto impegnato in uno scontro avvincente e senza esclusione di colpi con uno dei membri più forti di Kara, Delta. Sicuramente la parte del combattimento ha avuto un ruolo importante, soprattutto per conoscere meglio i nuovi nemici e le loro abilità, tuttavia in quest'ultimo numero sono emersi i sentimenti e le preoccupazioni che il giovane Hokage nutre nei confronti di Kawaki.

"Sto dicendo che Kawaki è incluso tra loro!" la frase di Naruto, di fronte all'affermazione di Delta sul suo disinteresse verso i figli dell'Hokage, è chiara! Naruto ha dichiarato che proteggerà i bambini, incluso Kawaki. Non si è solo limitato a descrivere Kawaki come "ospite importante" e non permetterà ad alcuno di entrare in contatto con lui, bensì ha voluto sottolineare ulteriormente l'importanza che il ragazzo rappresenti per lui e la famiglia Uzumaki.

Verso le ultime pagine del capitolo 31 nonostante le condizioni critiche, Naruto si rifiuta di farsi da parte intimandole di "non toccarlo con le tue mani sporche" o lo avrebbe rimpianto fino alla morte. Il fingersi ferito gravemente ha permesso a Naruto di scoprire le vere intenzioni di Delta e sul perché di quell'intrusione.

Nonostante tutto, ora l'Hokage vede il loro giovane ospite pari ad un figlio e si dice pronto a proteggere lui così come farebbe per ogni altro membro della sua famiglia. Non è chiaro quali siano attualmente i sentimenti di Kawaki, ma non è da escludere che questo soggiorno abbia fatto nascere qualcosa di buono. Voi che ne pensate? State seguendo Boruto: Naruto Next Generations?