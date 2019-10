Boruto: Naruto Next Generations, un noto animatore condivide un suo personale schizzo

Sappiamo come la stagione autunnale per le serie animate sia la più importante. In questo periodo comincia il nuovo anno di produzione, con nuove serie che fanno il loro ingresso sul mercato e vecchie che introducono nuovi archi narrativi. Quest'ultimo è il caso di Boruto: Naruto Next Generations.

Infatti, come vi avevamo già detto in queste settimane si darà il via al nuovo arco narrativo di Boruto e compagni, che sarà accompagnato da una bellissima Opening di apertura che abbiamo avuto modo di ascoltare già in precedenza.

Da ciò che sta trapelando dalla rete, sembrerebbe proprio che lo studio Pierrot stia facendo di tutto per far si che sia un arca degno per festeggiare il 20° anniversario della serie di Naruto, nato dalla matita e dal genio di Masashi Kishimoto.



Infatti è comparso sul web, più nello specifico sul profilo Twitter di un nuoto animatore: Cheng Xi Huang, uno schizzo in bianco e nero del nostro giovane ninja mentre esegue un Rasengan insieme a una versione giovane del padre. Come potete vedere dal posto in calce all'articolo, la tavola in questione è accompagnata da una didascalia molto dolce che recita: «L'ho visto [Naruto] per la prima volta 15 anni fa e di nuovo quest'anno all'età di 30 anni. Naruto è stato con me per metà della mia vita. Grazie.».

Dovete sapere che Cheng Xi Huang ha già in precedenza lavorato alla serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, regalandoci alcune tra le sequenze visive più belle che la serie ci abbia mai proposto e lo ha fatto perché voleva donare, alle nuove generazioni, animazioni di qualità come quelle che aveva potuto guardare lui con Naruto da giovane.

Non c'è da spiegare come mai sia tra gli animatori più amati sul web e tra i fan. E voi cosa ne pensate di Cheng Xi Huang e della tavola da lui condivisa su Twitter?