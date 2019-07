Boruto: Naruto Next Generations, ecco la nuova copertina di V-Jump!

Mentre l'anime di Boruto: Naruto Next Generations prosegue regolarmente ogni settimana su binari completamente diversi, la storia del manga col ninja biondo sta per entrare in una nuova fase narrativa, coincidente anche con lo spostamento dell'opera da Weekly Shonen Jump alla rivista secondaria V-Jump, dove c'è anche Dragon Ball Super.

Per celebrare il nuovo arrivo, la rivista V-Jump aveva annunciato che Boruto: Naruto Next Generations farà la sua apparizione con il capitolo 36 con pagine a colori d'apertura. Ma non solo, perché infatti il manga disegnato da Mikio Ikemoto e scritto da Ukyo Kodachi otterrà anche la copertina dello stesso magazine.

È comparsa in rete la prima immagine raffigurante la copertina del numero 9 di V-Jump e, come annunciato, c'è Boruto che spicca, con il padre Naruto alle spalle, su un fondo a tinte nere e rosa shocking. Sul resto della copertina si possono già vedere altri contenuti che ci aspettano il 20 luglio, come un'altra storia relativa a Yu-Gi-Oh! con tanto di carta per il gioco di carte, e il nuovo capitolo di Dragon Ball Super, presentato da Goku in basso a sinistra.

Boruto: Naruto Next Generations ha segnato l'inizio di una nuova fase, con l'antagonista principale del manga Jigen che sembra farà un'apparizione molto consistente nelle prossime storie, avendo scelto come bersagli sia Boruto che Kawaki. A cosa porterà l'apparizione del leader di Kara nel tranquillo Villaggio della Foglia?