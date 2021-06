Boruto Naruto Next Generations: nuova Key Visual ufficiale per l'inizio della nuova saga

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations continua ad essere uno dei titoli più seguiti non soltanto dell'emittente televisiva TV Tokyo ma anche da centinaia di migliaia di spettatori da tutto il mondo. A tal proposito, a breve inizierà l'attesissima saga che vedrà il misterioso Kawaki ancora protagonista.

L'anime ha finalmente iniziato a seguire a dovere il manga originale e con l'episodio 203 ha coperto parte del capitolo 36. A breve toccherà a Sasuke e Naruto sfidare direttamente Jigen, sceso personalmente sul campo di battaglia per impedire a Kawaki di fuggire ulteriormente. In rete è persino disponibile la sinossi della nuova puntata che qui segue:

"Naruto è stato rapito e portato in un'altra dimensione dall'abilità di Jigen, tuttavia Sasuke continua a seguirli. L'Uchiha è convinto che insieme a Naruto riuscirà a sconfiggere il nemico: il fine giustifica i mezzi. Per abbatterlo, dunque, Naruto e Sasuke combattono insieme. Purtroppo, però, Jigen è un guerriero orgoglioso e utilizza jutsu incomprensibili che mettono in seria difficoltà i due ninja. Nel frattempo, un evento insolito colpisce il Karma di Boruto. Avvertendo un brutto presentimento, Boruto e Mitsuki tornano a casa Uzumaki. Quando arrivano, però, Naruto è già stato rapito. Kawaki è preoccupato per quello che sta accadendo e Sarada è lì presente con loro".

Studio Pierrot, in occasione della nuova saga intitolata "l'arco di Kawaki: il Risveglio Ohtsutsuki", ha rilasciato una nuova locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia grazie ai primi leak della rivista V-JUMP. E voi, invece, cosa ne pensate di questa key visual, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.