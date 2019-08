Boruto, Naruto Next Generations: la nuova Opening debutterà il prossimo 6 ottobre

Pochi giorni fa abbiamo analizzato insieme l'episodio 120 di Boruto: Naruto Next Generations, l'anime diretto da Noriyuki Abe sequel del famoso Naruto: Shippuden di Masashi Kishimoto. Oggi, sono state condivise delle informazioni riguardanti la nuova sigla di apertura, pronta a debuttare il prossimo 6 ottobre.

Secondo quanto rivelato da JUMP World tramite il post Facebook visibile in calce, la nuova Opening sarà cantata dalla giapponese Miwa, famosa per aver curato la dodicesima sigla di apertura di Bleach e l'Ending Theme della terza stagione di My Hero Academia.

Sempre secondo JUMP World, la traccia ci terrà compagnia per ben cinque mesi, ovvero sino a marzo 2020. Ad oggi, l'anime conta ben quattro opening diverse, più o meno una ogni 30 episodi. Quella attuale è Golden Time, della rock band giapponese FujiFabric.

Boruto: Naruto Next Generations ha da poco concluso l'arco narrativo denominato "Lemon Arc" ed ha recentemente svelato le sinossi degli episodi 121, 122 e 123. Il manga d'altro canto sta proseguendo insistentemente la sua corsa, ed ha da poco pubblicato uno dei migliori capitoli degli ultimi tempi.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di sentire la nuova Opening? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Boruto: Naruto Next Generations va in onda tutte le domeniche in simulcast sul sito di streaming legale Crunchyroll.